Первый лесной пожар произошел в Калужской области

В пятницу, 12 апреля, происшествие зафиксировано рядом с поселком Еленский Хвастовичского района. Лесная подстилка выгорела на площади в 1,2 гектара. На деревья огонь не перекинулся.

- Угрозы населению нет. Пожар ликвидирован, - заявили в МЧС.

Причины пока не называются.

Это первый такой случай в 2024 году.

Пожароопасный сезон в Калужской области объявлен с 8 апреля в связи с резким потеплением.