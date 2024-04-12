Шапша поздравил калужан с Днем космонавтики

Губернатор Калужской области опубликовал видео, записанное в музее космонавтики.

Он напомнил, что в 2024 году отмечается 90 лет со дня рождения Юрий Гагарина и именно его 108-минутный полет начал новую эпоху в истории человечества.

- Россия остается великой космической державой, - отметил Владислав Шапша. - За этими успехами стоят мастерство и талант наших летчиков, испытателей, ученых, конструкторов, инженеров. Эти достижения открывают новые космические пути следующим поколениям землян. И наши с вами земляки вносят весомый вклад в развитие космической отрасли.

По его словам, этот день учит нас верить в мечту и собственные силы.