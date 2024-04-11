Стало известно о состоянии выпавшего из окна двухлетнего мальчика

Ребенок упал на землю утром 11 апреля из квартиры на втором этаже в Тарусе.

- Оперативно ребёнок был доставлен в тарусскую ЦРБ с поверхностными травмами нижних конечностей, - рассказал глава администрации Тарусского района Михаил Голубев. - Малыш находился в сознании. Хирургом и педиатром был произведен осмотр мальчика, сделано УЗИ брюшной полости. Санавиацией малыша транспортировали в Калужскую детскую областную больницу. Сейчас там проводится обследование и динамическое наблюдение. Пока серьёзных проблем не обнаружено.

Также в этот день в Калуге из окна выпала двухлетняя девочка.