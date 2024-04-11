Второй за день ребенок выпал из окна в Калужской области

Инцидент произошел в Тарусе. Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже.

- Санитарная авиация вылетела в Тарусу. Медики забирают еще одного двухлетнего ребенка, который выпал из окна второго этажа, - рассказал министр здравоохранения Константин Пахоменко. - Сейчас ребенок доставлен в ЦРБ Тарусского района. Состояние стабильное.

Утром в Калуге двухлетняя девочка выпала из окна на улице Баррикад.