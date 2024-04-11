В Калуге двухлетняя девочка выпала из окна

Утром 11 апреля на улице Баррикад она оперлась на москитную сетку в квартире на первом этаже и упала на землю.

Девочку отвезли в Анненки с ссадинами и ушибами.

- Состояние стабильное, - рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

Ранее на этой неделе четырехлетняя девочка выпала из окна в Кошелеве.