В Калужской области мастер получил условный срок за гибель рабочего

По решению суда житель Козельского района наказан 1 годом и 9 месяцами лишения свободы условно.

Трагедия произошла 29 сентября 2022 года. Как установил суд, мастер допустил двух бетонщиков и электросварщика к работам по разработке котлована, монтажу водопроводных труб и железобетонного основания колодцев вдоль автодороги Козельск - Березичский Стеклозавод перед мостом через Жиздру.

- Работы проводились в нарушение правил по охране труда и должностной инструкции мастера без средств индивидуальной зашиты в траншее на глубине свыше 1,5 метра с вертикальными стенками без крепления, - рассказали в Следственном комитете. - Произошла осыпь грунта в котлован, одному бетонщику причинены телесные повреждения стопы, второй получил множественные травмы, от которых он скончался на месте.