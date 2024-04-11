Восемь боеприпасов обнаружили в Калужской области

А в Кирове обнаружена дымовая граната.

У деревень Ослинка Жиздринского района, Букань Людиновского района и Ановка Кировского района нашли артиллерийские снаряды.

В лесу у станции Думиничи лежала минометная мина.

Снаряды времен Великой Отечественной войны нашли в разных населенных пунктах, сообщили в ГУ МЧС.

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