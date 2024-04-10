В Людиновском районе начали ремонтировать Дом культуры

Работы в деревне Манино ведутся по нацпроекту «Культура».

- Строители из Москвы уже провели демонтажные работы, - рассказали 10 апреля в пресс-службе правительства. - В перспективе им необходимо будет отремонтировать кровлю, фасад и внутренние помещения, поменять инженерные коммуникации. Также планируется заменить мебель, установить новую гардеробную систему для посетителей.

Работы обойдутся в 7 миллионов рублей.