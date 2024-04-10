На видео попал момент ДТП с электросамокатом в Калуге

Как мы уже рассказывали, двух девочек на электросамокате сбили в Калуге на улице Генерала Попова вечером 9 апреля.

Они ехали по пешеходному переходу и попали под «Ниссан Микра».

К счастью, дети отделались ушибами.

Видео с моментом ДТП опубликовал депутат Яков Казацкий. В официальном сообществе Правобережья он призвал родителей провести беседы со своими детьми, чтобы те при езде на самокатах не подвергали опасности себя и окружающих.

За езду на самокате по переходу, согласно ПДД, предусмотрен штраф в 800 рублей.