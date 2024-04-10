В Калуге сбили двух девочек, которые ехали на электросамокате по переходу

Авария произошла вечером во вторник, 9 апреля, на улице Генерала Попова. Дети попали под колеса «Ниссана Микра», сообщили в МЧС.

Стоп-кадр с записи камеры наблюдения опубликовал в официальной группе Правобережья депутат Яков Казацкий.

По предварительным данным, девочки ехали вдвоем на электросамокате по пешеходному переходу. Дети не получили серьезных травм.