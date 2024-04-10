Жители Турынино жалуются на мотоциклистов

Наш читатель из Калуги рассказал о проблеме:

- Улица Советская, Турынино-3. Хочется обратить внимание соответствующих органов на постоянное нарушение правил дорожного движения этими недоспортсменами, которые используют для своих покатушек дорогу общего назначения, тем самым подвергая опасности не только себя, но и окружающих водителей. Ладно, он сам разобьётся, но может подставить и любого водителя, который будет потом отвечать за него. Помимо этого, грохот от этих мотоциклов превышает все допустимые нормы, так как у них практически нет глушителей. Обычно это происходит после 16:00.

Еще одна калужанка пожаловалась, что так же ездят по улице Ленина.