Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
Статьи Работодатель года История Губернаторский дневник Паводок Клиника года Коммунальный рейтинг

СК проводит проверку по факту нападения бездомной собаки на 8-летнего мальчика в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.04.2024 09:24 1 231
СК проводит проверку по факту нападения бездомной собаки на 8-летнего мальчика в Калуге

Инцидент произошел на улице Хрустальной. Ребенку оказали помощь медики.

Делом после нашей публикации заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Ранее наша читательница рассказывала, что мальчика укусила чипированная собака, которую ранее отлавливали, но потом выпустили обратно на улицу.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.04.2024 09:24 1 231
Тэги: происшествие животные
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новикомбанк профинансировал создание технической базы для выпуска новых вагонов метро
Калужане выбирают «Семейный» тариф «Ростелекома»
Новикомбанк рассказал о финансовой поддержке МСП в Челябинске
Открылась регистрация участников форума «Инженеры будущего – 2024»
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Облачный колл-центр: перспективы для бизнеса
Лучшие сериалы с высоким рейтингом: 15 вышедших за последние годы
Как поступить, если разбился градусник

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru