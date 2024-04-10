СК проводит проверку по факту нападения бездомной собаки на 8-летнего мальчика в Калуге

Инцидент произошел на улице Хрустальной. Ребенку оказали помощь медики.

Делом после нашей публикации заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Ранее наша читательница рассказывала, что мальчика укусила чипированная собака, которую ранее отлавливали, но потом выпустили обратно на улицу.