В Калуге четырехлетняя девочка выпала из окна

Инцидент произошел днем 9 апреля на улице Георгия Амелина в микрорайоне Кошелев.

По предварительным данным, в квартире на втором этаже ребенок залез на подоконник и самостоятельно открыл окно.

С травмами девочку отвезли в больницу, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Следователи призвали калужан не оставлять детей одних в комнате, а также сделать все, чтобы дети не смогли добраться до подоконника и открыть окно.