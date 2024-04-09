23-летнего парня ищут в Калужской области

Дмитрий Федоров пропал в Серпухове, но может находиться в Калужской области.

Последний раз молодого человека видели 30 марта, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».

Его рост – 174 сантиметра. Худощавый, русые волосы. Был одет в черную ветровку, черные спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

Тех, у кого есть информация о пропавшем, просят обращаться по телефонам 112 или 88007005452.