В Калуге вынесли приговор водителю, который сбил ребенка на улице Московской

47-летнего мужчину наказали одним годом принудительных работ. За руль ему нельзя садиться в течение трех лет, сообщили во вторник, 9 апреля, в прокуратуре региона.

Авария произошла в мае прошлого года в районе конечной остановки троллейбусов.

Как установил суд, мужчина за рулем «Киа» не остановился на красный сигнал светофора и сбил 11-летнего мальчика, который начал переходить дорогу. У ребенка были тяжелые травмы.