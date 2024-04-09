В Калужской области нашли артиллерийские снаряды

Во вторник, 9 апреля, в Калужской области обнаружили четыре артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Один боеприпас лежал в лесу около деревни Ореховня в Износковском районе. Еще два нашли в лесу у деревни Алтухово Жуковского района.

Спасатели обезвредили снаряды.