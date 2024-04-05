В Калуге нашли мертвым сотрудника горуправы

31-летний Игорь Макеев пропал на новогодних каникулах в начале января.

Волонтеры, занимавшиеся поиском, рассказывали, что он мог находиться в районе улиц Кирова, Плеханова, Гагарина, Суворова и Труда. Потом несколько месяцев об этом человеке ничего не было известно. А в пятницу, 5 апреля, в «ЛизаАлерт» сообщили, что калужанин погиб.

Причина смерти сейчас устанавливается.