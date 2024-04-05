На предприятии в Калужской области произошел пожар

Днем в пятницу, 5 апреля, черный дым поднимался над заводом по выпуску кормов для животных в деревне Новое Казачье Козельского района.

- По предварительным данным, пострадавших нет, - заявила глава администрации района Елена Слабова.

Сейчас выясняются точные обстоятельства происшествия.