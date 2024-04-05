Мужчина и женщина пострадали в аварии с лосем на калужской трассе

Как мы уже рассказывали, ДТП произошло в ночь на пятницу, 5 апреля, в Бабынинском районе у поворота на село Тырново.

По предварительным данным ГИБДД, 40-летний водитель «Мазды» двигался со стороны Калуги и сбил выбежавшего на дорогу лося.

Травмы получил сам водитель и ехавшая с ним 29-летняя женщина. Они доставлены в больницу.