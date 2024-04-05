В Калуге на видео попал момент падения дерева на машины

Инцидент произошел днем 3 апреля рядом с больницей в Анненках.

Сосна не выдержала сильных порывов ветра.

К счастью, обошлось без жертв, хотя движение на этом участке было оживленным.

Видео с камеры наблюдения опубликовал уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.