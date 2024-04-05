Лось разбил «Мазду» на калужской трассе

Авария произошла в ночь на 5 апреля на дороге М3 «Украина» недалеко от поворота на село Тырново Бабынинского района.

Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области. Удар пришелся на переднюю часть авто, смята крыша, разбито лобовое стекло.

По предварительным данным, пострадали два человека. Животное погибло.