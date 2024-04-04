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В Калуге бездомная собака покусала ребенка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.04.2024 16:50 4 645
В Калуге бездомная собака покусала ребенка

Нападение произошло 2 апреля на улице Хрустальной, рассказала наша читательница.

По ее словам, чипированная собака набросилась на восьмилетнего ребенка. Пострадавшего пришлось везти в травмпункт в Анненки, сейчас он проходит лечение.

- Я обращалась по номеру 112 и звонила в отлов собак, но там сказали, что не могут забрать эту собаку, - жалуется женщина.

Калужанка объяснила, что собаки по отдельности не проявляют агрессии, но, когда сбиваются в стаю, к ним страшно подходить. Женщина прислала также фотографии животного.

Жалобы с улицы Хрустальной поступают не первый раз. Вот что отвечали в городской управе Калуги в марте:

- Согласно положениям федерального законодательства, отловленные животные после прохождения программы ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат») возвращаются на прежние места их обитания и повторному отлову не подлежат. В микрорайоне Хрустальный наши специалисты выезжали совместно с бригадой отлова и представителем Российского общества защиты животных «Фауна». В ходе выезда установлено, что собаки не проявляют немотивированной агрессии ни в отношении животных, ни в отношении людей. Сейчас совместно с обществом защиты животных решается вопрос о возможности пристройства собак новым владельцам.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.04.2024 16:50 4 645
Тэги: происшествие животные
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