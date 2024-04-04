В Калуге два человека пострадали в аварии на Южном обходе

В полиции сообщили подробности о происшествии 3 апреля. В районе Рождествено столкнулись «Шевроле Круз» и «Хендай Солярис».

По предварительной информации, 63-летняя женщина за рулем «Шевроле» при перестроении не пропустила «Хендай».

Пострадал 60-летний водитель «Соляриса» и 57-летняя пассажирка «Шевроле».