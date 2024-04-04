Под Калугой вода смыла дорогу

Разлившаяся река Терепец разрушила дамбу в селе Стопкино Ферзиковского района.

- 2 апреля её очень сильно затопило, а 3 апреля совсем смыло, большие обрушения, дороги совсем нет, люди отрезаны от мира, - рассказала наша читательница. - Люди не могут уехать на работу, скорая и пожарные по проедут. Люди идут в высоких сапогах, и вода заливается в обувь.

По ее словам, до оставшихся на другом берегу машин приходится ходить по три километра.

В администрации Ферзиковского района пока не комментировали ситуацию.