Пожар произошел в Дзержинском районе

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

Обошлось без пострадавших, рассказали в МЧС.

Днем в среду, 3 апреля, хозяйственная постройка сгорела в деревне Латышево.

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