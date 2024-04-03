44-летний мужчина пострадал в съехавшей в кювет «Тойоте»

В полиции сообщили подробности об аварии на дороге Калуга – Тула.

По предварительным данным, 44-летний мужчина на «Тойоте Рав 4» двигался в сторону Калуги и в районе поселка Октябрьский не справился с управлением.

Машина съехала в кювет. Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали ему помощь на месте.