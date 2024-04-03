Стали известны подробности о смертельной аварии с велосипедистом в Калуге

Как мы уже рассказывали, ДТП произошло у Секиотовского кольца около 19:30 во вторник, 2 апреля. Предварительные причины назвали в ГИБДД.

45-летний водитель «Опеля» ехал в левой полосе со стороны Перемышля и врезался в попутный автомобиль «Сузуки». После этого «Опель» сбил 69-летнего велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части.

Пенсионер скончался от полученных травм.