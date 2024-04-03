На калужанина напала гадюка

В воскресенье, 31 марта, в калужскую больницу скорой медицинской помощи обратился 20-летний парень. Его укусила гадюка. Об этом рассказали в сообществе больницы «Вконтакте».

При осмотре врачи увидели, что у молодого человека отекла рука, на ладони начала отмирать ткань. Также пациент был обезвожен.

Калужанину сразу же ввели сыворотку против яда змеи и столбняка, после чего провели необходимую терапию.

Спустя один день парню стало лучше, боль стихла. Пока его наблюдают врачи