В ДТП на Секиотовском кольце в Калуге погиб велосипедист

Во вторник, 2 апреля, в 19:30 в Калуге произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

На Секиотовском кольце дорогу не поделили «Сузуки» и «Опель». После столкновения «Опель» сбил 69-летнего велосипедиста, который ехал по краю дороги.

От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего уточняются.