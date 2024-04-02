Семилетнюю девочку сбили в Калужской области

Авария произошла днем 1 апреля в деревне Каменка Козельского района.

По предварительным данным, ребенок выбежал со двора на проезжую часть на улице Слободка. В этот момент там проезжал 41-летний мужчина на «Богдане».

С травмами девочку отвезли в больницу, рассказали во вторник в ГИБДД.