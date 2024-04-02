«Тойота» вылетела в кювет на дороге Калуга – Тула

Авария произошла в ночь на вторник, 2 апреля, в черте поселка Октябрьский Ферзиковского района, сообщили в МЧС.

По предварительной информации, около 00:10 водитель «Рав 4» не справился с управлением.

Пока сообщается об одном пострадавшем.