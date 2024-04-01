Ока в Калуге за сутки поднялась на 75 сантиметров

Уровень воды в реках региона продолжает стремительно расти. Данные на 1 апреля опубликовали в пресс-службе МЧС.

В Оке уровень воды достиг отметки 703 сантиметра от ноля гидропоста. Опасным считается уровень 1350 сантиметров. Сейчас вода поднялась над уровнем поймы на 103 сантиметра.

Угра в Товарково за сутки поднялась на 114 – до отметки 588 (опасный уровень - 902).

Уровень воды в Протве увеличился на 55 сантиметров.

Угра и Жиздра прибавили по 35 сантиметров.

Самый высокий уровень в данный момент в Жиздре – 866 сантиметров. До критического остается 26 сантиметров.