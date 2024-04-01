Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
Статьи Работодатель года История Губернаторский дневник Паводок Клиника года Коммунальный рейтинг

Ока в Калуге за сутки поднялась на 75 сантиметров

Софья Фирсова
Опубликовано: 01.04.2024 16:48 0 570
Ока в Калуге за сутки поднялась на 75 сантиметров

Уровень воды в реках региона продолжает стремительно расти. Данные на 1 апреля опубликовали в пресс-службе МЧС.

В Оке уровень воды достиг отметки 703 сантиметра от ноля гидропоста. Опасным считается уровень 1350 сантиметров. Сейчас вода поднялась над уровнем поймы на 103 сантиметра.

Угра в Товарково за сутки поднялась на 114 – до отметки 588 (опасный уровень - 902).

Уровень воды в Протве увеличился на 55 сантиметров.

Угра и Жиздра прибавили по 35 сантиметров.

Самый высокий уровень в данный момент в Жиздре – 866 сантиметров. До критического остается 26 сантиметров. 

Софья Фирсова
Опубликовано: 01.04.2024 16:48 0 570
Тэги: паводок
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новикомбанк стал участником форума «Машиностроение» в ВГТУ
20 лет развития: Калужская сбытовая компания отмечает юбилей
Высокоскоростной интернет стал доступнее в Жуковском районе Калужской области
Новикомбанк и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта заключили соглашение о сотрудничестве
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
ПВХ или жидкий акрил – из чего лучше заказать вывеску
Что такое полярность аккумулятора и как ее определить
Причины купить новую технику

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru