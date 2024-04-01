В Калужской области при столкновении «Мини Купера» и «Нивы» пострадала женщина

В воскресенье, 31 марта, на повороте в деревню Кромино Бабынинского района произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

В 18:20 дорогу не поделили «Мини Купер» и «Нива».

Как нам стало известно, пострадала 47-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации.

Обстоятельства происшествия устанавливаются