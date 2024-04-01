В Калужской области объявили оранжевый уровень опасности из-за паводка

В понедельник, 1 апреля, в Калужской области ввели оранжевый уровень опасности. Причиной стал усиливающийся паводок.

Мы обратились к руководителю калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Константину Никольскому.

- Это связано с высоким уровнем воды в реке Жиздре в Козельске. С 1 по 2 апреля вода может подняться на 892 сантиметра, - рассказал он.

Специалисты Гидрометцентра России уточняют, что при таком уровне воды затопит поймы, пониженные участки рельефа и расположенные в них постройки.

Предупреждение действует до 9 часов вечера 2 апреля.