В Калужской области за попытку диверсии на железной дороге задержали мужчину

В ходе оперативных мероприятий, сотрудники ФСБ по Калужской области поймали несостоявшегося диверсанта. Об этом сообщили в центре общественных связей службы в понедельник, 1 апреля.

Преступник собирался устроить диверсию на железной дороге.

Сейчас мужчина под стражей. Возбуждено уголовное дело.