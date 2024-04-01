В МЧС сообщили о паводковой ситуации в Калужской области

В данный момент подъем воды продолжается на реках Жиздра, Угра и Протва. Были достигнуты отметки неблагоприятных гидрологических явлений. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.

Транспортное сообщение нарушено в деревне Афанасьево Малоярославецкого района, в деревне Староскаковское Дзержинского района, в деревне Аграфенино Боровского района и в деревне Залужье Тарусского района.

На лодки людей пересадили в Залужье, Аграфенино и Староскаковском.

Приусадебные участки затопило в Козельске и Полотняном заводе. Протва продолжает топить дачи в Обнинске.

Судя по данным спасателей, за ближайшие сутки количество подтопленных участков будет расти.

В областном центре Ока подтопила набережную. Некоторые калужане сообщают о том, что часть понтонного моста унесло.

