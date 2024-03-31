В Калуге на улице Гурьянова сбили пешехода

В воскресенье, 31 марта, на Гурьянова произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 9 утра под колеса «Хендая» попал пешеход.

Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.