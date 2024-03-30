В Калуге под воду ушли четыре автомобильных моста

В субботу, 30 марта, городская управа сообщила, что прервалось сообщение с деревней Груздово.

Мост через речку Яченка в районе улицы Крымской уже затапливало в начале недели. Однако потом вода отошла и по нему стало возможным проезжать транспорту.

Сегодня вновь половодье остановило движение. Объездных путей в деревню Груздово нет. МЧС организовал на месте лодочную переправу, у берегов дежурят спасатели.

До субботы поднявшийся уровень воды в реках вблизи Калуги привёл к затоплению трех мостовых переходов. Невозможно проехать сегодня по мостам в деревне Бабенки, на улице Черносвитенская и Михайловская.