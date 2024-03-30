Легковушка протаранила стену здания в Кирове Калужской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в начале четвертого утра субботы, 30 марта.

«Шевроле» вылетел с дороги, снёс ограждение и врезался в здание на улице Пролетарская в городе Киров.

Пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи оперативно прибыли на место происшествия.

В результате аварии есть пострадавшие, об их состоянии не сообщается.