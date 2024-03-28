В Протве и Угре повысился уровень воды

Сотрудники ГУ МЧС по Калужской области в четверг, 28 марта, предупредили жителей региона о повышении уровня воды в Протве и в Угре.

При наводнении спасатели просят выключать газ, воду и электричество, собрать документы, аптечку и ценности.

Также жителям посоветовали не выбираться самостоятельно из затопленных районов и не отказываться от эвакуации. После спада воды нельзя трогать порванные и провисшие провода.

В случае, если Вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112».

Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.