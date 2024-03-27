В Калуге семь раз обстреляли пассажирские автобусы

По шести случаям, произошедшим в прошлом и нынешнем годах, возбуждены уголовные дела. Еще по одному инциденту проводится проверка, сообщили 27 марта в полиции.

Один подозреваемый найден. Это 40-летний калужанин. За хулиганство ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, очередной обстрел произошел 23 марта у сквера Медсестер.