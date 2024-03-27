В Калуге машина перевернулась на скользкой дороге

В ночь на среду в городе подморозило, и многие водители оказались к этому не готовы.

В районе автошколы на улице Тарутинской легковушка перевернулась и едва не снесла забор. Фото прислал наш читатель.

Еще одна машина вылетела в кювет на дороге рядом с Козельском.