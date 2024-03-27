В Калуге обстреляли автобус

Инцидент произошел в районе сквера Медсестер утром 23 марта, рассказали нам в «Управлении Калужского троллейбуса».

Водитель услышал хлопок и увидел, что рассыпалось боковое стекло.

Заявление подано в полицию. В управлении МВД по Калужской области сообщили, что сейчас проводится проверка.