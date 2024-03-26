В Калужской области ревнивец чуть не прирезал жену

В Мосальском районе мужчина во время ссоры стал угрожать убийством своей жене. Об этом проинформировали в пресс-службе УМВД по Калужской области во вторник, 26 марта.

Местный житель поругался с женой из-за ревности. Ему не понравилось, что женщина была в гостях без него и подумал, что она была с другим.

В ходе конфликта мужчина направил нож на супругу. Женщина побежала к выходу, но ударилась об шкаф и упала. Она попросила мужа успокоиться, тот ушел из квартиры.

После этого она позвонила участковому. Расследование продолжается.