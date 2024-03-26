В Калужской области женщина попала под колеса «Мерседеса»

Во вторник, 26 марта, в городе Козельске на улице Чкалова произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Как нам стало известно, 22-летний водитель «Мерседеса» сбил 29-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в больницу. У нее рваная рана голени, черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение, ушиб плеча и сотрясение головного мозга.

Обстоятельства происшествия уточняются.