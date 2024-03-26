Водитель «Рено» погиб в аварии с фурой на калужской трассе

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 26 марта на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе.

На участке между Муромцево и Бабынино двигавшийся со стороны Калуги 53-летний водитель «Рено Логан» выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. После этого фура съехала в кювет.

Водитель легковушки умер на месте происшествия.