Фура съехала в кювет на калужской трассе

Авария произошла утром во вторник, 26 марта, на участке дороги М3 «Украина» между Муромцево и Бабынино, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, там столкнулись легковой автомобиль «Рено» и грузовик КамАЗ.

Пострадал один человек. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.