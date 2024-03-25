В Калуге судят бывшего полицейского, который сбил пешехода

Авария произошла в августе прошлого года на улице Тарутинской. В понедельник, 25 марта, Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела.

По версии следствия, полицейский не остановился перед пешеходным переходом и сбил женщину. У пострадавшей оказались тяжелые травмы.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы.