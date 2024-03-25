Пожар произошел в Бабынинском районе

Огонь уничтожил хозяйственную постройку рядом с частным домом в селе Муромцево.

Сообщение о возгорании поступило в 10 часов, рассказали в МЧС.

Из людей никто не пострадал, но постройка практически полностью выгорела.

Причины устанавливаются.