В Калужской области поймали дилера из соседнего региона

Мужчина пытался распространять на территории Калужской области наркотики. Его поймали силовики. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УМВД в понедельник, 25 марта.

При себе у дилера было 11 свертков с метадоном общей массой 5,2 грамма.

Возбуждено уголовное дело.